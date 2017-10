Microsoft ha già risolto la vulnerabilità al WiFi con un aggiornamento

A seguito dell’annuncio, arrivato nella giornata di ieri, della vulnerabilità al protocollo di sicurezza WPA2 delle reti WiFi, le varie compagnie del settore si stanno adoperando per correggere la falla e rendere i propri dispositivi sicuri.

Tra queste c’è anche Microsoft. La compagnia di Satya Nadella, attraverso un comunicato stampa ha rivelato di aver risolto il problema su tutte le versioni di Windows che utilizzano i due protocolli di crittografia.

Un portavoce della società, parlando a The Verge, ha affermato che “abbiamo rilasciato un aggiornamento di sicurezza per risolvere questo problema. I clienti che lo installeranno, saranno al sicuro. E’ per questo motivo che vi invitiamo a scaricarlo nel minor tempo possibile”.

Per chi non avesse seguito la vicenda, di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine nella giornata di ieri, la falla consente ai malintenzionati di intercettare tutto il traffico web di una rete, comprese le password ed i dati personali, e consente di iniettare anche ransomware nei sistemi, da remoto.