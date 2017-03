Microsoft: in arrivo un evento primaverile senza Surface Book 2?

A quanto parestarebbe pensando di tenere un evento hardware in primavera, nonostante ilancora non sia pronto per la presentazione. Il keynote, tuttavia, dovrebbe comunque essere incentrato suie potrebbe tenersi a New York, da sempre la sede storica per gli eventi di presentazione del gigante di Redmond.

Il DigiTimes proprio all’inizio del mese aveva svelato che il prossimo Surface Book dovrebbe includere un design a conchiglia senza display staccabile, e potrebbe essere svelato già alla fine di Aprile. ZDNet tuttavia afferma che il successore del primo Surface Book non sarà svelato nel corso di questo evento hardware in quanto ancora non sarebbe pronto.

Non è il chiaro però il motivo per cui Microsoft ancora non sarebbe pronta a svelare il dispositivo, tanto meno cosa vedrà la luce nel corso del keynote.

Secondo molti la compagnia di Satya Nadella potrebbe fare il proprio ingrasso in un nuovo mercato, su cui però ancora non sono disponibili molte informazioni. Appare anche improbabile la presentazione di un Surface Phone.