sarebbe pronta ad avviare la più grande ondata di licenziamenti degli ultimi anni. La notizia non trova ancora conferma ufficiale, ma siae successivamente, a cui hanno fatto seguito molte altre testate estere, confermano la voce di corridoio.

I licenziamenti dovrebbero essere concentrati tutti nel reparto vendite, in particolare in quello che si occupa della clientela aziendale, con una fusione tra più reparti vendita che potrebbe lasciare a casa “migliaia” di persone, come anticipato da Bloomberg. La scelta sarebbe stata presa per poter potenziare i reparti vendita legati al cloud, anche se mancano ulteriori dettagli per capire al meglio una scelta di questo tipo, che ricordiamo rimane solo un rumor per ora.