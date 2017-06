Microsoft lancia la nuova Modern Keyboard con lettore per le impronte

Nella giornata di ieri,ha lanciato una nuova versione della, caratterizzata dalla presenza di un lettore per le impronte digitali integrato. Si tratta del successore dellae, come si può vedere dal filmato presente in apertura, è praticamente identica.

Le uniche modifiche sono appunto rappresentate dal nuovo lettore per le impronte digitali e la possibilità di utilizzare un cavo per collegarla al PC, invece del modulo wireless.

Microsoft ha integrato il lettore per le impronte digitali nel secondo tasto Windows presente sulla parte destra della tastiera, e può essere utilizzato per accedere a Windows 10 o ai siti web che utilizzano Windows Hello, il sistema di autenticazione biometrico introdotto dal colosso di Redmond con Ten. La nuova Modern Keyboard funziona con Windows 10, macOS e le ultime versioni di Android.

La Modern Keyboard sarà disponibile a breve a 129,99 Dollari, attraverso i canali ufficiali e rivenditori autorizzati.