Microsoft è al lavoro su un nuovo smartphone con una nuova versione di WP?

A quanto pare le dichiarazioni dell’amministratore delegato di, che ha più volte rivelato come la sua società non abbia alcuna intenzione di abbandonare il mercato degli smartphone, corrispondono alla realtà.

E se il gigante di Redmond si è trovato di fronte un mercato degli smartphone dominato da Android ed iOS, in cui le vendite dei dispositivi Windows Phone sono praticamente crollate, attestandosi all’1% negli ultimi due anni, Microsoft è pronta a cambiare strategia.

Secondo quanto riportato oggi da alcuni siti, infatti, Microsoft non avrebbe completamente perso interesse per Windows Mobile. La società americana, infatti, starebbe testando un nuovo smartphone con sistema operativo “semi separato da Windows Phone”, con un’interfaccia grafica diversa da ciò che abbiamo visto fino ad ora.

Non è tutto perchè a livello progettuale sarebbero state rimosse tutte le applicazioni Silverlight, a favore di esperienze nuove.

Il dispositivo è ancora nele prime fasi dello sviluppo, e non sappiamo se e quando vedrà la luce.