Microsoft modifica il logo di Skype e manda in pensione la storica nuvola

Cambiamento epocale percon. Il colosso di Redmond, infatti, non si ferma solo alla riprogettazione dell’UI, ma anche al logo. Come si può vedere in calce, i grafici hanno deciso di mandare in pensione l’iconica nuvola che aveva accompagnato il logosin dal lancio.

La modifica non è la sola, perchè i designer hanno anche preferito spostare l’attenzione del carattere verso quello aziendale, utilizzato anche nei loghi di Microsoft, Windows ed Office, in quanto è più delicato rispetto a quello passato.

L’ultimo aggiornamento di Skype include anche una nuova funzionalità che consente agli utenti di condividere storie quotidiane in un feed di notizie, come accade già da tempo su Instagram, Facebook e Snapchat. Sono anche presenti le risposte ad emoji nelle video chiamate, ed un maggiore focus sulle conversazioni testuali.

Il nuovo design è disponibile su Android, ma presto arriverà anche nelle app per Windows ed iOS.