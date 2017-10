Microsoft mostra il Fluent Design a ridosso del Fall Creators Update

A ridosso del rilascio delperha rilasciato un nuovo filmato per mostrare il nuovo Fluent Design del proprio sistema operativo, che includerà tante novità a livello d’interfaccia grafica, con nuovi effetti grafici ed animazioni.

Come si può vedere nel filmato presente in apertura, le novità più significative arriveranno nell’app Groove Music, che verrà sventrata dalla maggior parte delle sue feature attualmente presenti per diventare un semplice lettore per file.

Il filmato non mostra le altre applicazioni stock, ma a quanto pare almeno inizialmente l’implementazione non sarà totale e non riguarderà in toto il sistema operativo, ma solo alcune parti. E’ comunque probabile che nel corso delle settimane il Fluent Design venga espanso anche ad altre aree.

Il rilascio del Fall Creators Update è previsto per domani, 17 Ottobre, su tutti i sistemi operativi basati su Windows 10. L’installazione, come sempre, sarà gratuita.