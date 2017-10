Microsoft nel 2014 stava per lanciare uno smartphone full screen

Secondo quanto riportato da Windows Central,era vicina a battere sul tempocon il lancio di uno smartphone full-screen, senza alcun tipo di lunetta come quella vista nell’

Il nome in codice del progetto era “Vela”, ed altro non era che un’iterazione precoce di quello che poi sarebbe diventato il Lumia 435, uno smartphone che non ha certo registrato un riscontro da ricordare sul mercato.

Il dispositivo, come si può vedere nella fotografia presente in calce, includeva un design edge-to-edge come il cellulare che abbiamo visto sul palco del keynote di Apple un paio di settimane fa. Lo sviluppo del “Vela” sarebbe cominciato addirittura prima dello Xiaomi Mi Mix, che ha dato una spinta importante a questa nuova fascia di prodotti.

La cosa più sorprendente è rappresentata dal prezzo: la compagnia di Redmond, infatti, aveva intenzione di venderlo a meno di 200 Dollari.

A livello di specifiche tecniche, la fotocamera frontale era stata montata nella parte inferiore del dispositivo e non superiore.