Microsoft: la nuova Surface Pen è disponibile in preordine

Sono ufficialmente aperti i pre-ordini per la nuova Surface Pen di Microsoft, che l’azienda di Redmond ha annunciato lo scorso mese a fianco del Surface Pro, è disponibile da oggi in pre-ordine.

La penna, descritta da Microsoft come la più precisa mai creata, costa 99,99 Dollari ed, almeno al momento, solo nella versione Platino. La pagina di pre-ordine, infatti, non permette di scegliere la variante nero, blu e bordeaux, ma il gigante di Redmond ha già specificato che sono in arrivo nelle prossime ore.

La versione platino ha una data di rilascio prevista per il 15 Giugno.

La nuova penna migliora la già ottima esperienza offerta dal modello precedente, a punto che secondo Microsoft non sarà tangibile alcun tipo di ritardo. La velocità è stata raddoppiata rispetto ai modelli lanciati lo scorso anno ed è in grado di gestire anche l’inclinazione, il che consente a coloro che fanno grafica di godere di un’esperienza migliore e più comoda. La nuova Surface Pen, ricordiamo, è compatibile con tutti i dispositivi della gamma Surface più datati, ma non è disponibile l’inclinazione.