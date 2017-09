Microsoft: nuove informazioni sul cancellato Surface Mini

Alcune immagini delerano già emerse sul web all’inizio dell’anno, ma nel corso del fine settimana sul web sono state pubblicate alcune nuove informazioni del tablet targatoe mai nato, in quanto cancellato dai progetti.

Secondo quanto riportato da Evan Blass sul proprio account ufficiale Twitter, il Surface Mini includeva un display da 7,5 pollici con risoluzione di 1440x1080 pixel, processore Qualcomm Snapdragon 800, 1 gigabyte di RAM e 32 gigabyte di memoria interna. Il gigante di Redmond stava progettando diverse varianti con altrettante colorazioni: nera, rossa e blu.

I progetti originari parlavano di una presentazione a fianco del Surface Pro 3, nel corso del keynote tenuto a Maggio 2014, ma il CEO di Microsoft Satya Nadella e l’ex CEO di Nokia Stephen Elop hanno annullato il progetto solo poche settimane prima.

Il tablet era progettato per eseguire Windows RT e supportare la Surface Pen. Internamente il progetto era noto come Iris ed era progettato come un dispositivo per permettere agli studenti di prendere appunti, ma vista la colorazione avrebbe abbracciato anche i la fascia d’età dei bambini.