Microsoft: un nuovo evento in programma il 23 Maggio

non si ferma. Anzi, raddoppia. A pochi di distanza dall’evento hardware di New York City, nel corso del quale ha svelato il nuovo, oltre a, il gigante di Redmond ha annunciato nella serata di ieri che il 23 Maggio terrà un nuovo keynote.

L’evento si terrà a Shangai e dovrebbe focalizzarsi sul comparto hardware, come confermato da Panos Pay, il vice presidente di Microsoft per i dispositivi, il quale nel tweet pubblicato per annunciare l’evento ha allegato l’hashtag #Surface, e non è da escludere che il gigante mostri il Surface Pro 5, che è tanto atteso dagli utenti.

Lo scorso mese il giornalista Paul Thurrott aveva pubblicato i primi rumor sul dispositivo, che a quanto pare dovrebbe essere basato sui processori Kaby Lake di Intel, pur mantenendo il connettore di alimentazione proprietario. Chiaramente almeno al momento siamo nel campo dei rumor, ed ancora non è emersa alcuna conferma a riguardo. Con l’evento che ormai dista poco più di due settimane, però, è lecito aspettarsi un aumento dei rumor.