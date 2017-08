Microsoft: partnership con Amazon per integrare Alexa e Cortana

hanno annunciato una nuova collaborazione che porterà ad una migliore integrazione degli assistenti digitali. Da ora in poi, gli utenti Alexa potranno accedere a Cortana e viceversa su una vasta gamma di dispositivi, anche se inizialmente il processo d’integrazione sarà un pò scomodo.

Come riportato dal New York Times, infatti, coloro che utilizzano Alexa, ad esempio, dovranno dire “Alexa, apri Cortana” per accedere alla controparte, e lo stesso varrà anche per l’altra IA. Inizialmente si tratterà di un’integrazione delle funzionalità di base, ma successivamente gli utenti potranno godere di tutte le sfumature dei due assistenti.

Microsoft infatti ha costruito il proprio digital assistant direttamente per i prodotti per ufficio, e questi saranno particolarmente utili da Alexa, che potrà utilizzare calendari di lavoro ed e-mail. Gli utenti Cortana, invece, da loro canto potranno fare shopping su Amazon utilizzando Alexa o controllare i dispositivi casalinghi

Si tratta di una mossa che per certi versi coglie di sorpresa gli utenti, ed arriva proprio quando Microsoft si prepara a lanciare un altoparlante basato su Cortana e prodotto da Harman Kardon.

Il Times riferisce che Microsoft ed Amazon stanno collaborando dal maggio dello scorso anno, dopo che il CEO di Amazon Jeff Bezos ha lanciato l’idea al collega di Microsoft Satya Nadella.