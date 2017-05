Microsoft porta i Surface Laptop su Amazon Italia, disponibili in preordine

Sono disponibili, dalla giornata di oggi, anche su Amazon Italia i, i nuovi laptop che sono stati presentati dalla società di Redmond nel corso del keynote primaverile della scorsa settimana. Il gigante degli e-commerce ha inserito nel proprio catalogo italiano entrambe le versioni.

Al momento però, entrambe le varianti sono disponibile solo in pre-ordine, con le spedizioni che partiranno il prossimo 15 Giugno 2017, supportate dal servizi Prime.

Il Surface Laptop con processore i5, SSD da 128 gigabyte e 4 gigabyte di RAM è disponibile in platino ad un prezzo di 1.169 Euro, mentre la versione Argento con 8 gigabyte di RAM, processore i5 ed SSD da 256 gigabyte costerà 1.499 Euro.

Amazon garantisce anche la prenotazione al prezzo minimo garantito, il che vuol dire che se il costo dovesse diminuire prima della data d’uscita ufficiale, gli utenti che hanno effettuato il preordini pagheranno il prezzo più basso.

Surface Laptop include anche un anno di Office 365 Personal, disponibile in anteprima sul dispositivo, e la cui attivazione dovrà essere effettuato entro 180 giorni.