Microsoft potrebbe presentare il Surface Book 2 il prossimo mese

Un nuovo rapporto pubblicato oggi dal DigiTimes riferisce cheavrebbe già cominciato la produzione di massa delin vista della presentazione di Aprile, anche se non esclude un evento a fine Marzo.

Si tratta di una tempistica non certo sorprendente, dal momento che già negli scorsi mesi erano emerse delle voci riguardo la prossima generazione di laptop del colosso di Redmond, che dovrebbe arrivare ad un anno dal primo.

Il DigiTimes inoltre sostiene che Microsoft adotterà un design a conchiglia piuttosto del classico design 2-in-1.

Il Surface Book 2 dovrebbe includere un display da 13,5 pollici, con un prezzo di partenza di 1.000 Dollari. La stessa testata sostiene che lo scorso anno i pre-ordini della prima generazione si sono fermati a 500.000 unità a causa della scarsa disponibilità provocata dal design. Nonostante questa indiscrezione, però, almeno ad oggi non è stato annunciato alcun evento di presentazione, e Microsoft non ha in programma nessun keynote.