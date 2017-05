Microsoft presenta il nuovo Surface Arc Mouse

Non solo. Nel corso dell’evento di ieri pomeriggioha presentato, in sordina, il nuovo, che però è stato intravisto solo brevemente sul palco durante il keynote.

Etichettato come “il compagno di viaggio ideale per il Surface”, il Surface Arc Mouse è una nuova versione del Microsoft Arc Mouse, ed è caratterizzato da una forma ad arco che si adatta perfettamente alla mano. Il mouse include due pulsanti ed una superficie tattile completa che permette di scorrere in entrambe le direzioni con un semplice click.

Il mouse avrà un prezzo di 79,99 Dollari e sarà disponibile nelle colorazioni Burgundy, Light Gray e Cobalt Blue. A livello di alimentazione, supporta 2 batterie AAA in grado di durare fino a 9 mesi, mentre la connessione con il PC avviene attraverso il modulo Bluetooth 4.0.

Almeno al momento però non è nota alcuna data di disponibilità. Per maggiori informazioni vi reindirizziamo alla pagina ufficiale presente sul sito web Microsoft.