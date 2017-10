Microsoft presenta il nuovo Surface Precision Mouse

Al già disponibileha aggiunto oggi un nuovo dispositivo. Si chiama, ed è caratterizzato da tre pulsanti programmabili per altrettante funzioni (lancio di app, macro, o salvare documenti ad esempio).

La particolarità è data dal fatto che è possibile associarlo fino a tre computer, che possono essere controllati in contemporanea, senza dover fare l’abbinamento ogni volta. Il Surface Precision Mouse si può collegare sia tramite Bluetooth che attraverso il cavo microUSB incluso nella confezione, che può essere usato anche per effettuare la ricarica.

Non mancano però gli aspetti negativi, perchè se è tecnicamente compatibile con i PC basati su Windows 10, Windows 10 S, Mac ed Android, su Mac e PC Windows 7 si può utilizzare solo tramite USB, mentre su Android la connessione può avvenire solo attraverso il modulo Bluetooth.

I pulsanti, ed il supporto multi-dispositivo, inoltre, funzionano solo su Windows 10, e non su Windows 10 S, in quanto su quest’ultimo l’applicazione Mouse e Tastiera non è disponibile.

L’accessorio sarà disponibile negli Stati Uniti e Canada dal 16 Novembre a 99 Dollari.

Si tratta del secondo annuncio a livello hardware per Microsoft giunto nella giornata di oggi, dopo il Surface Book 2.