Microsoft pronta ad espandere i bot per Bing, annuncio alla Build Conference

a quanto pare ha intenzione di consentire agli sviluppatori di aggiungere dei bot ai risultati di ricerca su. Il gigante di Redmond ha testato questa funzionalità con un ristretto gruppo di sviluppatori per circa un mese, principalmente nella zona di Seattle.

Fonti vicine a Microsoft, però, hanno riferito a The Verge che la società sarebbe pronta ad annunciare l’espansione nel corso della Build Conference della prossima settimana.

Microsoft, infatti, ha pubblicato il programma completo della conferenza per gli sviluppatori all’inizio della settimana, ed una sessione rivela proprio che “sarà possibile aggiungere bot personalizzati in Bing”. Una nuova opzione consentirà agli utenti di chattare direttamente con un ristorante attraverso un bot di Skype, a cui si possono chiedere domande sugli orari di apertura e informazioni sul parcheggio.

Microsoft ha presentato la piattaforma per i bot lo scorso anno alla Build Conference.