Microsoft: è questo il Surface Laptop?

Nella giornata di oggi, alle ore 15:30 italiane,terrà l’evento #MicrosoftEDU che, come suggerisce il nome, dovrebbe concentrarsi principalmente sul settore dell’educazione. Tra i vari prodotti che dovrebbero vedere la luce, potrebbe esserci anche un portatile da 13,5 pollici, basato su

Windows S che, appunto, dovrebbe essere una versione cloud ottimizzata di Windows che permette dia cedere alle applicazioni solo dallo store. Il Surface Laptop, questo il nome, probabilmente avrà il display PixelSense e sarà disponibile in quattro colori. La tastiera dovrebbe essere in Alcantara, lo stesso della tastiera del Surface Pro 4.

In rete dalla giornata di ieri sono emersi diversi scatti, e video, tra cui uno a 360 gradi che rivela solo alcune porte (USB, Displayport, jack per le cuffie), oltre ad un connettore sul lato opposto. Le immagini a quanto pare corrisponderebbero alla realtà, ma per le conferme di rito bisognerà aspettare ancora qualche ora.