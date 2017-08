Microsoft rende la Mixed Reality disponibile per tutti

Importante svolta per, che rende disponibile da oggi laper tutti. Il gigante del software di Redmond, infatti, ha aggiunto alil visore, disponibile a 299 Dollari, e quello, che ha un costo di 329 Dollari.

Entrambi i visori hanno caratteristiche tecniche simili, tra cui un display da 2,89 pollici e sei sensori per il monitoraggio dei movimenti.

Microsoft aveva aperto i preordini per i visori nel mese di maggio, dando però priorità agli sviluppatori. I dispositivi in questione sono ancora rivolti ai developer, ma come notato da Neowin, sono comunque acquistabili da chiunque direttamente dal negozio di Microsoft. Entrambi i kit di sviluppo utilizzano il sensore di monitoraggio interno, che elimina di fatto la necessità di agganciare telecamere esterne o altri.

Per godere a pieno dell’esperienza, però, è richiesto un PC con almeno NVIDIA GTX 980/1060 o superiore, ma la speranza di tutti è che Microsoft sia al lavoro per renderla disponibile anche su PC meno performanti.