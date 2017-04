Microsoft: ricavi dei Surface in pesante calo. Meno 286 milioni di dollari

Brutto colpo per, ihanno smesso di rendere adeguatamente e la compagnia ha registrato un calo del 26% rispetto allo stesso quadrimestre del 2016. Quantificando in dollari? Meno 286 milioni.

Lo ha dichiarato Microsoft in un briefing tenuto davanti agli investitori a Wall Street. Durante il quadrimestre i device Surface hanno generato nelle casse di Microsoft 831 milioni di dollari, che non sarebbe male non fosse che durante lo stesso quadrimestre ne avevano generati ben 286 milioni in più.

Jack Gold, analista di J. Gold Associates ha commentato che la compagnia necessità di un adeguato rinnovamento della linea, "Il taglio dei prezzi e la competitività delle altre compagnie continueranno ad incrementare il declino dei ricavi di Microsoft fin tanto che un nuovo prodotto non sarà annunciato".

Vi ricordiamo che tra pochissimi giorni, il 2 Maggio, Microsoft terrà un evento dedicato al settore scolastico, i rumor in rete vogliono che durante la giornata sarà rivelato anche un nuovo device della linea Surface.