Microsoft ha rivelato per errore di essere al lavoro su una cover per iPad

A quanto paresta lavorando ad unaper l'. L'azienda di Redmond ha, infatti, messo a listino una fantomatica "" all'interno della documentazione relativa a delle batterie al litio.

Il misterioso device è stato individuato per primo dal sito WinFuture. I documenti sono stati creati e postati lo scorso Aprile ed includono altri device come HoloLens, Microsoft's Band e alcuni dispositivi della linea Surface.

Al momento non sappiamo ovviamente nulla del device. Difficile dire se si tratta di un progetto cancellato, o di un device che è attualmente in lavorazione. Unica cosa che sappiamo, come nota The Verge, è che contiene delle batterie il che implica, ça va sans dire, che sarà connessa al device tramite bluetooth.

Il nome poi ricorda quello delle cover prodotte per Surface e dotate di tastiera integrata, oltre che di un design particolarmente sottile con appena 3mm di spessore.

Microsoft, ricorda sempre The Verge, in passato ha già venduto una tastiera universale che funziona anche con iPad. Un prodotto che, per il sito, è stato addirittura la migliore tastiera per l'iPad Air 2.