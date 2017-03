Microsoft: si avvicina la fine del supporto per Windows Vista

Si avvicina incessantemente la fine del supporto per. Come rammendato da molte testate del settore, il prossimostaccherà definitivamente la spina al proprio sistema operativo rilasciato nove anni fa.

Dopo questa data, il gigante di Redmond non rilascerà più alcuna patch di sicurezza, e non fornirà più supporto per coloro che hanno ancora Vista sui propri PC. Il supporto mainstream per Windows Vista, tuttavia, si è già concluso il 10 Aprile 2012, ma la società di Satya Nadella ha comunque continuato a rilasciare patch di sicurezza.

Microsoft, nel comunicato in cui tempo fa ha chiuso i battenti su Windows XP, ha avvertito gli utenti che continuare ad utilizzare un sistema operativo non più supportato, come lo sarà presto Vista, espone i computer a rischi per la sicurezza ed aumenta la possibilità di beccare virus.

Discorso diverso per Security Essential, che continuerà ad essere aggiornato con le ultime firme, anche se solo per un periodo di tempo limitato, ma ciò non rende i PC con Vista completamente immuni da minacce esterne.