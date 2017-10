Microsoft taglia il supporto al Lumia 640 e 640 XL: niente Fall Creators Update!

Giunge alla fine il ciclo vitale del, infatti, ha diffuso l’elenco dei dispositivi che saranno aggiornati al Windows 10 Fall Creators Update , e nella lista non figurano né il, tanto meno il, che evidentemente hanno terminato il loro tempo, secondo la compagnia di Redmond.

Nell’elenco figurano molti dei top di gamma che sono stati rilasciati nel corso degli ultimi anni, tra cui l’HP Elite X3 e la serie Lumia 950, 550 e 650. Di seguito la lista completa degli smartphone supportati dall’aggiornamento:

HP Elite x3;

HP Elite x3 (Verizon);

HP Elite x3 (Telstra);

Wileyfox Pro;

Microsoft Lumia 550;

Microsoft Lumia 650;

Microsoft Lumia 950/950 XL;

Alcatel IDOL 4S;

Alcatel IDOL 4S Pro;

Alcatel OneTouch Fierce XL;

Softbank 503LV;

VAIO Phone Biz;

MouseComputer MADOSMA Q601;

Trinity NuAns NEO;

Il rilascio, secondo Microsoft, dovrebbe cominciare in concomitanza con la versione per PC, e dal momento che per desktop è già iniziato, la distribuzione per smartphone potrebbe ormai essere prossima.