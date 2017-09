Microsoft: trapela online una foto del presunto Xbox Watch

Nel corso degli anni le compagnie del settore tecnologico ci hanno più volte abituato a progetti che, successivamente, sono stati messi da parte. Non sappiamo se anche quello che stiamo per raccontarvi rientra nella categoria, ma in rete sono trapelate alcune immagini che ritraggono un presunto smartwatch di

Viene chiamato Xbox Watch ed, a giudicare da quanto riportato da Neowin, lo sviluppo sarebbe iniziato nel 2013, con lancio previsto per il 2015.

Come si può vedere dalle due immagini, lo schermo quadrato ha una diagonale di 1,5 pollici, mentre sulla scocca posteriore sembra essere presente un cardiofrequenzimetro. La fonte che ha diffuso l’immagine sostiene che l’indossabile può essere personalizzato con dei cinturini tipo quelli dell’Apple Watch, e si può ricaricare e sincronizzare tramite un connettore magnetico con i tablet della gamma Surface.

Ovviamente, trattandosi di immagini piuttosto vecchie, in caso di lancio il dispositivo potrebbe essere diverso rispetto a come mostrato nelle fotografie. Non sappiamo se il progetto attualmente è ancora attivo oppure se il gigante di Redmond l’abbia messo da parte.