Microsoft: trapelano due fotografie del Surface Pro 5!

Sebbeneabbia più volte smentito l’esistenza di un Surface Pro 5 , sul web non si placano i rumor riguardo la prossima generazione del tablet del gigante di Redmond. Nella giornata di ieri Venturebeat ha addirittura pubblicato due fotografie che ritrarrebbero, a quanto pare, il dispositivo.

Come si può vedere, il design sembra essere non molto diverso dal Surface Pro 4, segno che si tratterà di un aggiornamento minore, che andrà a toccare principalmente le specifiche hardware piuttosto che la scocca e l’estetica. Anche i colori non sembrano discostarsi di molto dalle versioni attualmente esistenti sul mercato, ed a quanto pare lo stesso varrebbe anche per gli accessori, che dovrebbero essere praticamente identici.

Microsoft potrebbe svelare il nuovo Surface Pro 5 in occasione dell’evento hardware che terrà in Cina la prossima settimana. L’evento non sarà trasmesso in diretta streaming dalla compagnia, ma probabilmente lo pubblicherà successivamente sui propri canali ufficiali on-demand.