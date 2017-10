Microsoft: ufficiale il Surface Book 2, ecco il nuovo laptop della famiglia

In concomitanza con l'annuncio di disponibilità del Fall Creators Update per Windows 10, Microsoft ha anche annunciato il nuovo arrivato della famiglia Surface, il Surface Book 2.

Surface Book 2 è un laptop con una grafica incredibile e fino a 17 ore di autonomia disponibile nelle versioni da 13,5” e 15”. Surface Book 2 è il Surface più potente che sia mai stato realizzato, grazie anche agli ultimissimi processori Intel di ottava generazione Dual-Core e Quad-Core e GPU NVIDIA GeForce che garantiscono prestazioni grafiche fino a cinque volte superiori rispetto al Surface Book e il doppio della potenza di un MacBook Pro.

Surface Book 2 è sviluppato per rispondere alle esigenze degli utenti che vogliono lavorare e creare. Offre tutta la potenza di un laptop la versatilità di un tablet in un unico device. Surface Book 2 è così potente per applicazioni software come Adobe, Adobe, Autodesk, Dessault e per i più popolari giochi a 1080p, 60 FPS, tra cui Forza Motorsport 7 eGears of War 4.

Il Surface Book 2 si unisce al Surface Laptop e al Surface Pro per completare una gamma di dispositivi capaci di offrire un’esperienza di utilizzo unica mirata ad aumentare la produttività e liberare la creatività attraverso funzioni uniche come la Mixed Reality, il 3D e il gaming. Attraverso i dispositivi Surface e Windows 10 Microsoft supportare il futuro dell’innovazione futura garantendo la possibilità di esperire la propria creatività.

Microsoft crede che il bisogno di creare non sia mai stato così importante e che la a gamma Surface possa continuare a ispirare e promuovere la creatività. Inoltre, la società guarda con entusiasmo alla collaborazione con partner di dispositivi per il lancio di incredibili prodotti moderni. L’ecosistema di Windows incoraggia una straordinaria innovazione, grazie alla quale saranno disponibili una serie di dispositivi aricchi di funzionalità e con un design elegante. Tra questi, nuovi dispositivi 2 in 1, laptop, console all-in-one e PC per il gaming dotati dei nuovi processori Generation Intel Core, le innovative GPU NVIDIA che supportano le esperienze di realtà mista di Windows Mixed Reality, batteria di lunga durata e schermi OLED e 4K, per immagini incredibili.