Microsoft ufficializza la nuova major release di Office: in arrivo nel 2018

ha annunciato, in occasione della conferenza tenuta ad Orlando, la prossima major reale di, battezzatache, come ampiamente prevedibile, sarà disponibile nel corso del prossimo anno, per la precisione nella seconda metà del 2018.

La suite di produttività includerà Word, Excel, Powerpoint, le applicazioni di Outlook e le versioni server di Exchange, SharePoint e Microsoft Lync. Il gigante di Redmond inizierà la distribuzione a metà 2018, ed ha specificato che il software è stato progettato principalmente per le organizzazioni ed aziende che non utilizzano Office 365.

Office 2019 offrirà una vasta gamma di funzionalità per le aziende, e nuove feature come la Pressure Sensivity, Tilt Effect ed Ink Replay. Excel supporterà nuove formule e grafici per l’analisi di dati, mentre PowerPoint offrirà nuove animazioni di morphing e zoom che sono già a disposizione degli utenti Office 365.

Maggiori informazioni saranno disponibili nei prossimi mesi.