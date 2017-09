Microsoft ufficializza le nuove nomine per l'Italia

: Microsoft potenzia la divisione consumer e di canale con l’estesione della responsabilità di

Anche Paolo Bagnoli diventa Direttore della Divisione Xbox per l’Area Mediterranean.

I due manager si occuperanno rispettivamente della definizione delle strategie e delle attività di distribuzione di dispositivi e servizi Microsoft rivolti al mondo dei consumatori e di evolvere il brand Xbox nel mondo gaming rispondendo alle esigenze di mercati in forte espansione.

Carlo Carollo avrà l’obiettivo di supportare la crescita della divisione consumer per Italia, Grecia; Malta e Cipro collaborando con l’ampio ecosistema Microsoft che coinvolge tutti i principali OEM per offrire all’Area Mediterranean la migliore esperienza di acquisto e utilizzo di soluzioni ampiamente diffuse, come dispositivi e servizi Windows, Office, Xbox e accessori.

Nella struttura Consumer & Device Sales, Paolo Bagnoli avrà la responsabilità di definire le strategie marketing di Xbox nell’Area Mediterranean, favorendo l’espansione del brand, dei prodotti e dei servizi Microsoft per questo business. In particolare curerà il marketing di prodotto Xbox One, della nuova Xbox One X, della piattaforma Xbox Live e dei tanti videogiochi.