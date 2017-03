Microsoft vicina al termine dello sviluppo del Creators Update di Windows 10

A quanto paredovrebbe rilasciare, per gli iscritti al programma, la versione finale delentro la fine del mese, in quanto lo sviluppo sarebbe praticamente completo.

Il gigante di Redmond, secondo quanto riferito da The Verge, sarebbe nelle fasi finali dello sviluppo, ma nonostante ciò ancora non ha diffuso la data ufficiale in cui sarà disponibile il major update per Windows 10.

Windows Central, all’inizio della settimana ha riportato la notizia secondo cui Microsoft avrebbe intenzione di distribuire la release candidate la prossima settimana, con il lancio pubblico previsto per l’11 Aprile. Una volta iniziata la distribuzione delle release candidate, la compagnia di Satya Nadella si concentrerà sui bug fix minori, allo scopo di mettere nelle mani degli utenti pubblici una build quanto più stabile possibile.

Il Creators Update porterà con se diverse novità di rilievo, tra cui la nuova Game Mode, Paint 3D, il supporto per la realtà mixata, la modalità picture-in-picture e vari miglioramenti a Microsoft Edge.