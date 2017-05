Microsoft vuole rendere la Surface Pen uno strumento base di Windows 10

pensa che lasia il futuro dell’interazione. Durante una demo del prossimo major update per, ildiha mostrato come unapossa essere utilizzata sulper interagire con il browser,

Gli utenti saranno in grado di navigare attraverso le finestre, scrivere nelle caselle di testo, navigare, scorrere e selezionare il testo, il tutto solo attraverso l’uso del pennino. In aggiunta a ciò, gli stessi potranno anche continuare ad utilizzare la Surface Pen al di fuori del browser, ad esempio per inserire annotazioni sul PDF o selezionare le parole su Word.

Belfiore ha spiegato che Microsoft ha intenzione di fornire un’interazione naturale completa, per rendere l’accessorio centrale nell’ecosistema Windows.