Microsoft: Windows 10 S sarà gratis fino al 31 Marzo 2018

ha annunciato permetterà agli utenti di scegliere con più calma se aggiornare i propri computeralla versionedel sistema operativo.

Il gigante ne ha dato l’annuncio attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale nella giornata di ieri, in cui ha rivelato che l’aggiornamento sarà gratuito fino al 31 Marzo 2018, tre mesi in più rispetto alla data originale.

Allo scadere di tale proroga, l’aggiornamento dovrà essere acquistato attraverso il Windows Store a 49 Euro.

Windows 10 S è la versione del proprio sistema operativo dedicata ai computer portatili e Surface, e si caratterizza per essere incentrata principalmente sul negozio di applicazioni, dal momento che non consente di eseguire app al di fuori del Windows Store. Gli utenti però hanno la possibilità di passare alla versione originale dell’OS attraverso l’aggiornamento, che come detto poco sopra sarà gratuito fino al 31 Marzo. Una buona notizia per coloro che sono ancora indecisi e che hanno intenzione di testare Windows 10 S.