Ming-Chi Kuo: Apple ha affidato ad LG i display OLED per gli iPhone del 2018?

Secondo un nuovo rapporto pubblicato dall’analistadi KGI Securities, da sempre molto affidabile per tutto quanto concerne il mondo, il colosso di Cupertino sarebbe al lavoro per diversificare quanto più possibile la fornitura dei display OLED per gliche lancerà nel 2018.

Nella fattispecie, il team della società diretta da Tim Cook sarebbe “impegnato per avere LG Display come fornitore dei display OLED per gli iPhone che saranno disponibili sul mercato nel 2018”, nonostante la società taiwanese non sia molto esperta del settore, a differenza di Samsung, che produrrà gli schermi dell’iPhone 8 che vedrà la luce già in autunno. A tal proposito, si sta facendo strada l’ipotesi che porta ad una possibile collaborazione con qualche altra società per rispettare gli standard richiesti da Apple e soprattutto il numero di unità.

E’ chiaro però che al momento stiamo parlando di semplici indiscrezioni, che ancora non hanno trovato alcuna conferma ufficiale.