Mini presenta un'affascinante concept car completamente elettrica

Mini ha svelato la concept car che sarà presentata al Salone di Francoforte, una macchina completamente elettrica che precede i modelli del 2019. "É cosí che immaginiamo la mobilitá elettrica nel mondo del futuro", parola di MINI.

La macchina, stando alle dichiarazioni di MINI, é pensata per un utilizzo urbano. Difficile dire già da ora quali siano le possibili implicazioni di questa affermazione. Forse MINI vuole lasciarci intendere che l‘autonomia non sará esattamente quella che si può trovare su una macchina pensata per i grandi viaggi. Ad ogni modo la casa automobilistica promette un'esperienza di guida piuttosto divertente con un feeling da "go-kart", oltre che un veicolo adatto "per l'uso quotidiano" e con zero emissioni.

Fintanto che non ne sapremo di piú possiamo comunque dare uno sguardo alle immagini rilasciate dalla casa automobilistica. Il design della concept car –che in modo particolarmente arguto e fantasioso é stata chiamata MINI Electric Concept– riprende inequivocabilmente quello della due porte, con qualche differnza che rende sicuramente il look piú "sci-fi" e affascinante. A partire dal frontale smussato e con una mascherina quasi completamente chiusa e dai cerchioni con elementi stampati in 3D per ottimizzare l‘aerodinamicità. I led posteriori poi presentano un richiamo alla union jack in omaggio alle origini dello storico brand automobilistico.