Motorola annuncia i nuovi Moto C e C Plus, disponibili da 109 Euro

Moto C – Confezionato con tutto l’essenziale

Dì addio alla noia con un design moderno, la cover posteriore micro-testurizzata e il display brillante di Moto C. Disponibile nei colori Metallic Cherry, Fine Gold e Starry Black, Moto C è davvero notevole, da qualunque parte lo si guardi.

Sempre in movimento senza doversi fermare per ricaricare. Moto C possiede una batteria a lunga durata da 2350 mAh che ti permette di concentrarti su quello che vuoi, senza doverti preoccupare di avere sufficiente carica per poterlo fare. Oltre alla grande autonomia, il processore quad-core e la velocità 4G2 ti consentono di passare facilmente da una app all'altra, ascoltare musica in streaming, guardare video e divertirti con i videogiochi. Naviga attraverso i tuoi siti web preferiti o aggiorna rapidamente il tuo status sui social media, grazie al potente processore.

Non perdere mai un attimo, nemmeno al buio. Scatta selfie ideali da condivisione social con la fotocamera frontale da 2MP dotata di un apposito flash per selfie. E con la fotocamera posteriore da 5MP e il flash a LED potrai scattare foto eccezionali, ovunque ti trovi.

Moto C Plus – La giusta potenza per muoverti

Per avere funzionalità di livello superiore, ecco il nuovo Moto C Plus – dotato di un display HD, una batteria più potente e una fotocamera innovativa a un prezzo molto competitivo. Disponibile nei colori Metallic Cherry, Whole Gold e Starry Black.

Puoi dire “basta” alle ricerche spasmodiche di prese di corrente - grazie alla batteria da 4000 mAh1. Con Moto C Plus avrai tutta l'energia che ti occorre per un massimo di 30 ore con una singola ricarica. E nel corso della tua giornata potrai passare senza sforzo dai numeri di telefono del lavoro a quelli personali grazie allo slot dual SIM di Moto C Plus o aggiungere ulteriore spazio per app, foto e musica inserendo una scheda microSD.

Moto C Plus è dotato anche di una potente fotocamera, efficace anche con poca luce. Con una fotocamera frontale da 2MP, illuminazione per selfie e una fotocamera posteriore da 8MP con flash a LED, potrai sempre scattare foto e selfie incredibilmente nitidi.

Moto C e Moto C Plus saranno disponibili a partire dal mese di maggio. Moto C ad un prezzo al pubblico consigliato di €109,99 nella versione 1GB RAM/16GB storage. Moto C Plus ad un prezzo al pubblico consigliato di €139,99 nella versione 1GB RAM/16GB.