Motorola annuncia oggi i nuovi Moto E4 e Moto E4 Plus.

Nel mercato mobile di oggi non mancano gli smartphone di fascia entry. Molti modelli presentano caratteristiche comuni e la qualità tra i vari device può differire. Questo significa spesso che hai poche opzioni che soddisfano i tuoi standard e le tue esigenze. A tal proposito oggi Motorola ha annunciato i nuovi

Moto E4 ha un display brillante da 5" HD e un elegante design in metallo. Puoi aggiornare il tuo stato sui social in modo rapido e riprodurre video con semplicità grazie al suo processore quad-core e alla connessione 4G.

Questo smartphone è dotato anche di una fotocamera da 8 megapixel che ti permette di non perdere mai l’occasione di scattare una foto perfetta. Inoltre, è possibile realizzare selfie di qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, con la fotocamera frontale da 5 megapixel.

E con la batteria da 2800 mAh non devi preoccuparti di ricaricare Moto E4 quando sei fuori casa perché puoi andare avanti per ore con una sola ricarica.

Per chi vuole di più, come un display HD e una batteria potente, c’è il nuovo Moto E4 Plus. Una volta che hai in mano uno smartphone Moto E4 Plus, dotato di un display da 5,5 "HD brillante chiuso in un corpo di metallo satinato, ti sarà difficile lasciarlo. Grazie alla batteria da 5000 mAh, puoi stare davvero a lungo senza preoccuparti della ricarica. E quando servirà, non ci sarà bisogno di fermarsi a lungo per accenderlo, perché Moto E4 Plus funziona con il caricabatteria rapido da 10W che offre ore di autonomia in pochi minuti di ricarica.

Puoi accedere velocemente a ciò che ti interessa utilizzando il lettore di impronte digitali per sbloccare il telefono. Non perderai mai un istante perché Moto E4 Plus dispone di una fotocamera posteriore da 13 megapixel e di una fotocamera frontale da 5 megapixel con un flash autofocus per foto perfettamente nitide anche in condizioni di scarsa luminosità.

Dotato di processore quad-core e connessione 4G, Moto E4 Plus offre la potenza necessaria per accedere ai tuoi siti preferiti, a giochi e altro ancora, senza lunghi tempi di caricamento. E con Android 7.1, la versione aggiornata del sistema operativo più popolare al mondo, puoi aspettarti il meglio con Moto E4 Plus.

Moto E4 e Moto E4 Plus saranno disponibili in varie colorazioni rispettivamente Metallic Iron Gray, Oxford Blue, Metallic Blush Gold per quanto riguarda il primo e Iron Gray e Fine Gold per il secondo. In Italia a partire dalla seconda metà del mese di giugno, presso le principali catene di elettronica di consumo e i principali operatori di telefonia mobile, ad un prezzo al pubblico consigliato, rispettivamente, di € 169,99 e € 199,99.