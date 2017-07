Motorola: annunciato un evento per il 25 Luglio a New York

ha da poco inviato un invito per un evento che terrà il prossimo 25 luglio a New York, il cui claim è “non te lo vuoi perdere”, accompagnato dall’hashtag #hellomotoworld, che era stato utilizzato già in passato da alcuni utenti Twitter.

E’ chiaro che tutti i riferimenti portano al Moto X4, che è trapelato nelle scorse ore e che dovrebbe arrivare nei negozi entro fine 2017, con tanto di doppia fotocamera e scocca in alluminio resistente all’acqua grazie alla certificazione I68.

Il Moto X4, infatti, dovrebbe essere il primo cellulare a marchio Google in grado di supportare il servizio Fi MVNO. Ciò che resta da capire però è se questo keynote riguarderà solo i nuovi smartphone Motorola o altro, ma lo slogan “Hello Moto” porta verso questa direzione.

Aspettiamo ulteriori informazioni a riguardo. Everyeye ovviamente seguirà l'evento in diretta con notizie ed approfondimenti, ma come facilmente intuibile nel corso delle prossime ore emergeranno in rete nuovi dettagli.