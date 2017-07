Motorola ha rivelato una camera a 360 gradi per i device della linea Moto Z

ha rivelato un interessante accessorio della linea, una fotocamera in grado di effettuare riprese e foto ae facilmente equipaggiabile sfruttando il case modulare della linea di device

Come tutti i case modulari Moto Mod, la fotocamera può essere attaccata ai device Moto Z, Moto Play Z e Z2 Play in maniera estremamente semplice, sfruttando i magneti dei device.

Il nuovo case con tanto di fotocamera in grado di effettuare riprese a 360 gradi è stato presentato nel corso di un evento in Ghana, sebbene non si sappia ancora nulla sui futuri piani di rilascio di Motorola (non essendo stati comunicati ancora i mercati di riferimento e le date di release) è in realtà altamente improbabile che Motorola renda disponibile questo interessante accessorio solo per un Paese, e il rilascio anche sul mercato americano e europeo è molto probabile.