Motorola svela le sue innovazioni per gli smartphone all'IFA di Berlino

, attraverso la propria società Motorola Mobility, ha presentato a Berlino due innovativi dispositivi mobile,in anteprima mondiale e, insieme alla nuovissima Moto 360 Camera, l’avanguardia innovativa in ambito, per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa.

Il nuovo moto x di quarta generazione garantisce un'esperienza utente straordinaria e intuitiva grazie a un software intelligente, alla più recente tecnologia per fotocamere e a un design elegante. Nel frattempo anche la famiglia moto z e i Moto Mods compatibili continuano a espandersi, con l'introduzione di moto z2 Force Edition e Moto 360 Camera, per offrire ai consumatori ancora più possibilità di utilizzo.

moto x4: metti a fuoco il tuo stile

moto x4 garantisce le migliori esperienze software per dare alle persone la possibilità di utilizzare un dispositivo particolarmente intuitivo, intelligente e più semplice da utilizzare. Il nuovo modello, moto x4, propone tutte le più recenti Moto Experience combinate con funzionalità software completamente nuove.

Una fotocamera ancora più intelligente

moto x4 è dotato di una fotocamera ancora più intelligente che va oltre il semplice scatto fotografico. La nuova funzione Landmark Detection di moto x4 trasforma la fotocamera in un occhio sul mondo, dalla scansione di biglietti da visita fino alla realizzazione di selfie animati con Face Filters.

Le capacità combinate delle due fotocamere posteriori da 12MP e 8MP e il software avanzato dotato di doppia tecnologia Autofocus Pixel danno vita a immagini di qualità professionale, mentre la fotocamera frontale da 16MP, con la sua modalità adattiva in condizioni di scarsa illuminazione e la nuova funzione Panoramic Selfie, riprende sfondi più ampi per far evolvere i selfie a un livello più alto.

Prestazioni potenti e sicure

Alimentato da una batteria da 3.000 mAh e dotato di caratteristiche prestazionali di livello superiore, il moto x4 protegge le proprie funzionalità con un hardware impermeabile all'acqua certificato IP68 - che lo tiene al sicuro da versamenti accidentali di liquidi, spruzzi e persino dalle pozzanghere - e con un design sagomato con effetto 3D sul retro, cornice in alluminio anodizzato e Corning Gorilla Glass per proteggere dai graffi la parte frontale e quella posteriore del dispositivo: tutto questo lo rende un prodotto tanto resistente quanto elegante.

Nuove esperienze intuitive

Anche nei momenti più impegnativi, il moto x4 è uno smartphone realmente smart. La funzione Amazon Alexa è integrata nel dispositivo moto x4- così che non occorre sbloccare l'apparecchio per poterlo iniziare a usare, mentre il sistema audio wireless permette agli utenti di connettere fino a quattro dispositivi audio Bluetooth contemporaneamente.

Per un'accessibilità ancora maggiore, moto x4 è dotato di Moto Key, che permette di accedere da telefono o da laptop ai propri siti Web preferiti protetti da password con un semplice tocco del dito, assicurando la protezione dei dati grazie a capacità crittografiche avanzate.

moto z2 Force Edition: oltre ogni limite

Il nuovo moto z2 Force Edition spazza via tutti quei limiti che una volta eravamo abituati a considerare normali in uno smartphone, grazie allo schermo garantito per non incrinarsi né spaccarsi, al design sottile completamente in metallo, alla doppia fotocamera da 12MP e alla più alta velocità possibile nella trasmissione dati.

Solidità e prestazioni

Con un display AMOLED Quad HD da 5,5” garantito contro incrinazioni e rotture, il design sottile del nuovo moto z è rinforzato dalla solidità dell'alluminio serie 7000.

La batteria dall'autonomia di un'intera giornata permette alle persone di continuare a lavorare senza dover cercare prese di corrente; e quando arriva il momento della ricarica, la tecnologia TurboPower aggiunge 8 ore di alimentazione in pochi minuti. La potente Qualcomm Snapdragon 835 Mobile Platform offre prestazioni imbattibili, una reattività istantanea e le velocità di trasmissione dati più alte possibili consentendo di scaricare app e file di grandi dimensioni istantaneamente o seguire musica e video in streaming senza alcuna fatica.

Scattare fotografie professionali con facilità

Disporre di due fotocamere significa raddoppiare la capacità di messa a fuoco. Le due fotocamere da 12MP, una monocromatica e l'altra a colori, lavorano insieme per scattare foto brillanti e di alta qualità, permettendo, inoltre, agli utilizzatori di aggiungere un effetto sfocato allo sfondo o al primo piano e catturare una profondità di campo reale.

Proprio come moto z2 Play, moto z2 Force Edition prevede le più recenti Moto Experiences quali il display notturno, le ricerche istantanee con Moto Voice e il lettore frontale di impronte digitali.

Poiché il nuovo moto z è anche compatibile con i Moto Mods, gli utenti possono controllare la propria esperienza mobile trasformandolo istantaneamente in una videocamera a 360°, in una console per videogiochi, in un potente altoparlante stereo, un videoproiettore, una centrale a batteria e molto altro ancora.

Moto 360 Camera: per catturare qualunque cosa

È sufficiente applicare la 360 Camera Moto Mod su qualsiasi dispositivo della famiglia moto z per trasformarlo in una videocamera a 360 gradi in gradi di catturare qualunque immagine. Con un semplice clic l'utente può registrare video 4K a 360 gradi con un immersivo audio 3D che segue esattamente la direzione verso cui si guarda.

Un innovativo software di editing permette di modificare i contenuti in base alle esigenze personali e, una volta pronti da vedere, fotografie e filmati possono essere condivisi facilmente con gli amici e sui social media grazie a Google Photos.

moto x4 sarà disponibile da fine settembre, con configurazione di memoria 4GB/64GB, in due colorazioni, Sterling Blue e Super Black, presso le principali catene di elettronica di consumo ad un prezzo al pubblico consigliato di € 449,99.

moto z2 Force sarà disponibile in colorazione Super Black in configurazione di memoria 6GB/64GB da fine settembre sui canali Tim e Vodafone a un prezzo al pubblico consigliato di € 899,99.

Moto 360 Camera sarà disponibile prossimamente a un prezzo al pubblico consigliato di € 289,99.