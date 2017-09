Motorola: al via il concorso che consente di vincere un Moto Z2 Play

Inizia oggi il concorso “HelloMoto!” di Motorola Mobility, una società del gruppo Lenovo, dedicato a tutte le italiane e tutti gli italiani maggiorenni e promosso simultaneamente in digitale, in radio e on the road.

Dal 4 settembre al 1 ottobre, coloro che andranno sulla pagina Facebook di Motorola Italia facebook.com/MotorolaITA e interagiranno con il post settimanale del concorso saranno invitati da una chatbot a inserire i propri dati su un sito speciale per partecipare all’iniziativa. Da quel momento, grazie al meccanismo instant win, potranno vincere uno smartphone Moto Z2 Play, il modello di nuova generazione della famiglia Moto Z, presentato a luglio scorso.

Da quando sono diventati disponibili nel 2016 infatti, i Moto Z e i Moto Mods hanno permesso alle persone di fare con un telefono cose che non avrebbero mai immaginato possibili. Dalla proiezione su schermi da 70” ovunque ci si trovi alla trasformazione dello smartphone in un potente speaker audio, in una console palmare per videogame e ancora in una fotocamera con uno zoom ottico 10x.

Partner di Motorola nell’attività è Radio Number One, che seguirà per tutto il periodo il concorso con il programma di Luca Viscardi “Tutti Connessi” e chiamerà i vincitori in diretta radio.

Fra i partecipanti che non si saranno aggiudicati Moto Z2 Play, dal sito saranno estratti 4 nomi che potranno vivere un’esperienza con un personaggio famoso - dell’intrattenimento, della musica, dello sport e della cultura - ospite di Radio Number One.

I fortunati saranno accompagnati dalla nota blogger, appassionata di tecnologia, Fjona Cakalli e incontreranno il proprio artista in uno dei tanti eventi sul territorio dove la Radio sarà presente, con la possibilità di vivere questa esperienza fino a dicembre 2017.

“L’innovazione per Motorola – e per tutto il gruppo Lenovo - è stata la missione fondamentale fin dalle sue origini; ha, infatti, posto numerose pietre miliari nella storia della telefonia. Ma i benefici dell’innovazione vanno raccontati e condivisi con tutti e resi sempre più accessibili. Per questo, dedichiamo attenzione particolare alle campagne di comunicazione e alla condivisione attraverso i social network. Il concorso ‘HelloMoto!’ nasce con questo scopo e vuole fare vivere esperienze straordinarie alla comunità di appassionati Motorola; grazie alla collaborazione con Radio Number One, sono certo che saremo ancora più vicini alle persone”, commenta Daniele De Grandis, General Manager del Mobile Business Group di Lenovo.