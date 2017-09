MSI annuncia la disponibilità in Italia di Infinite, la nuova famiglia di PC

annuncia oggi la disponibilità anche in Italia di, la nuova famiglia di PC desktop da gaming ideale per tutti gli appassionati di videogiochi.

Mostrata per la prima volta durante il Computex 2017 di Taipei, la nuova serie MSI Infinite si appresta ad arrivare in Italia e non mancherà di farsi notare per il design decisamente innovativo e per la capacità di saper soddisfare alla perfezione le esigenze di chi desidera un PC per giocare veramente affidabile, completo di tutto, ottimizzato per offrire il massimo in ogni situazione e corredato da un ricco bundle.



La nuova famiglia di PC desktop di casa MSI si compone di due diversi modelli: Infinite e Infinite A. Quest'ultimo si differenzia dal fratello minore per la finestra in vetro temperato montata sul lato sinistro e per il pannello frontale con elementi a LED, che compongono un intricato circuito elettrico personalizzabile con il software Mystic Light, con la possibilità di gestire un più ampio ventaglio di colori rispetto al modello base, che s'illumina solo di rosso.



I PC desktop per il gaming della serie Infinite A sono ideali anche per giocare in Realtà Virtuale, grazie alla presenza dei processori Intel Core i5 o i7, combinati con le più performanti schede video NVIDIA GeForce® GTX della serie 10, e al pannello frontale VR Link che, insieme all'esclusiva funzionalità MSI One-click to VR, facilita la connessione di visori, come Oculus e HTC Vive.



Dotato di una comoda maniglia che offre la possibilità di spostarlo facilmente, MSI Infinite rappresenta, quindi, un'ottima soluzione anche per chi vuole partecipare a tornei e LAN party. Grazie all'efficace sistema di raffreddamento SILENT STORM COOLING 3, che crea flussi d'aria dedicati ai diversi componenti del sistema, infatti, MSI Infinite garantisce in ogni contesto di poter giocare al meglio per ore e ore senza il disturbo di fastidiosi rumori generati dalle ventole che girano ad alta velocità.



Come per tutti i desktop gaming di casa MSI, i vantaggi non si limitano, però, al solo computer, perché insieme ad esso è previsto in omaggio anche un ricco bundle, che nel caso di Infinite comprende la versione completa di Ghost Recon: Wildlands deluxe edition, un mouse e una tastiera MSI da gaming e un completo toolkit per la manutenzione del PC.

Ma non è finita qui. MSI, infatti, consapevole dell'importanza degli aggiornamenti tecnologici dei PC, ha lavorato anche in tal senso per offrire agli utenti la possibilità di sostituire, ad esempio, lo storage o la scheda video del proprio computer senza invalidare la garanzia. Per queste operazioni, infatti, è possibile rivolgersi ai rivenditori autorizzati, che cureranno con competenza gli interventi, mantenendo al contempo integro il diritto ai due anni di garanzia e assistenza che MSI offre su tutti i prodotti e per tutti gli utenti, sia privati che aziende.



"I nostri desktop, di cui Infinite è l'ultima proposta, non sono solo comode soluzioni pronte all'uso per chi non desidera assemblare da solo il proprio PC da gioco, ma sono molto di più.", ha commentato Maicol Calegari, PR Manager & Tech Marketing, BU Desktop & Components, MSI Italy, "Assicurano, infatti, esperienze gaming senza incertezze in tutte le situazioni, sono dotati di ricchi bundle, che includono titoli di ultima generazione, cuffie, joystick e molto altro (con un valore fino a 120 Euro) e consentono un facile aggiornamento tecnologico dei componenti, per giocare sempre con un PC allo stato dell'arte.".



MSI Inifinite e Infinite A saranno disponibili in Italia a partire dall'ultima settimana di Settembre con prezzi al pubblico rispettivamente a partire da 999 IVA inclusa e da 1.799 IVA inclusa.