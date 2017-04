MSI annuncia il Notebook Day: Sabato 29 Aprile all'Euronics di Como

annuncia oggi l'eventoche si terrà Sabato prossimo,pressodi Como. Durante l'evento sarà possibile provare tutti i più nuovi gaming laptop firmati MSI e anche il famoso zaino per la Realtà Vituale,, di cui vi abbiamo già parlato su queste pagine negli scorsi mesi.

Con l'occasione verranno distribuiti numerosi gadget e solo per quella giornata sarà possibile acquistare due modelli della serie GE a un prezzo molto specale (GE62VR 6RF-251IT a 1399€ e GE72VR 6RF-222IT a 1449€) e con le cuffie Steelseries in omaggio.

L'evento si terrà dalle 9:30 alle 17:00 di sabato prossimo presso l'Euronics di Como presso Via P. Paoli, 47/A.