MSI annuncia Elite Gamecase, la nuova valigetta per i giocatori PC

annuncia la disponibilità di, una valigetta completa di tutto ciò che occorre per combattere con le migliori armi in occasione delle più importanti sfide con gli amici e anche in tornei a livello nazionale e internazionale.

Realizzata con cura artigianale dei dettagli e con un'organizzazione razionale degli spazi interni, Elite Gamecase è un'elegante valigetta che mette a disposizione dei videogiocatori professionisti e degli appassionati un laptop gaming allo stato dell'arte e tanti accessori per portare sempre con sé tutto ciò che occorre per vincere anche le sfide più difficili e distinguersi con stile tra gli altri giocatori.

Il notebook è un GS63VR 7RG leggero (appena 1,9 Kg di peso) e dal profilo sottile (soli 17,7 mm), che si farà notare già al primo sguardo per il suo design. Ma sarà solo durante le battaglie più impegnative che mostrerà al meglio i suoi muscoli, sfruttando tutta la potenza messa a disposizione dalla CPU Intel Skylake Core i7 e dalla GPU GeForce GTX 1070. Completa la dotazione di questo notebook un ampio display da 15" 120Hz/5ms HDR, in grado di assicurare un'ottima qualità delle immagini.

Numerosi e di elevato livello qualitativo sono poi gli accessori in dotazione con Elite Gamecase, tra cui un raffinato mouse pad in metallo spazzolato, auricolari ideali per il gaming completi di custodia e l'esclusiva piastrina identificativa Dragon Spirit. La valigetta è poi dotata di una chiusura con combinazione a tre cifre e TSA per viaggiare sempre nella massima sicurezza.

Ma non è tutto. Chi acquisterà Elite Gamecase avrà, inoltre, diritto anche a ricevere una copia gratuita e un season's pass di TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS.

Elite Gamecase sarà in vendita in Italia a partire dalla fine del mese di Giugno al prezzo al pubblico di 2.599 Euro IVA inclusa.