MSI al Computex 2017: i migliori dispositivi nel nostro video speciale

è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti all'ultimodi Taipei, il marchio infatti ha presentato un'intera linea di prodotti, alcuni dei quali dedicati esclusivamente ai giocatori.

Fra questi, in ambito laptop, pensiamo sicuramente allo GT75VR Titan, così come ai GE63VR/73VR e GS63VR/73VR, computer in grado di offrire ottime prestazioni senza compromessi. MSI ha pensato anche alla realtà virtuale, e ha mostrato ancora una volta nel corso dell'evento anche il particolare zaino VR One, che vi permette di immergervi nella realtà virtuale senza l'ingombro dei cavi nella stanza. MSI ha anche presentato nuove schede madri e schede grafiche, per finire con i PC Desktop Trident 3, un computer compatto gradevole da tenere anche in salotto al posto di una console da gioco, e l'Infinite, un mid tower in arrivo nei prossimi mesi anche in Italia.