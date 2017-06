MSI: i gaming PC pre-assemblati sono ora aggiornabili in garanzia

MSI ha lanciato un importante progetto che mira a garantire ai video giocatori la migliore esperienza d’uso possibile. Il produttore, infatti, ha lanciato il nuovo configuratore, disponibile a questo indirizzo, che aiuta l’utente a capire quale soluzione tra i desktop gamingè l’ideale per le proprie esigenze.

Ma soprattutto, questa iniziativa distrugge tutte le limitazioni classiche dei PC preassemblati, dal momento che i PC Gaming MSI saranno completamente aggiornabili in garanzia, presso tutti i centri autorizzati sparsi sul territorio, inserendo una nuova scheda grafica, più memoria o una processore più potente, ad esempio.

Nel progetto rientrano gli Aegis Ti3, Aegis X3, Aegis 3, Nightblade 3, Nightblade MI3 & MIB e Trident 3.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata. Interessante notare che partecipano al programma anche Mediaworld ed ePrice, mentre i centri autorizzati per gli aggiornamenti sono presenti a Bergamo, Reggio Emilia, Cuneo, Montecatini Terme, Cagliari, Roma, Pinerolo ed Ascoli Piceno.