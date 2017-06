MSI presenta Infinite A, un desktop da gaming senza compromessi

al Computex di Taipei è stato a dir poco un vulcano in eruzione, presentando alcuni dei device da gaming più solidi della stagione appena iniziata. Tra questi anche, desktop dalle prestazioni di fascia alta e dotato di qualche interessante sciccheria in termini di impatto visivo e design.

MSI ha optato per un sistema middle tower, con un pannello laterale in vetro che dà uno scorcio sull'hardware fenomenale di questa autentica "bestia da gaming", a spiccare a prima vista è la scheda video GTX 1080 disposta in verticale in modo da essere bene in mostra. Mentre nel pannello frontale del desktop, Infinite A si distingue dal modello base Infinite per un incessante gioco di led completamente controllabili a piacere.

Il sistema si basa su Intel, con processore Intel Core i7-7700. MSI viene inoltre incontro agli amanti della Virtual Reality con un ingresso VR Link (HDMI Out) posizionato direttamente sul pannello frontale per rendere la connessione di un visore per la reatà virtuale estremamente facile.