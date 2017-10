MSI presenta la nuova famiglia di motherboard Z370 per i processori Intel

, in concomitanza con il lancio dei processori Intel di 8a generazione, è già pronto con le sue schede madri, invitando così appassionati e giocatori a scoprire un mondo nuovo.

MSI presenta, infatti, una completa lineup basata sulla nuova piattaforma Z370 che si articola in quattro diverse proposte, tutte con pieno supporto alle ultime CPU Intel a 6 core.

Queste nuove motherboard MSI di nuova generazione coprono tre differenti segmenti nell'ambito del gaming, Enthusiast GAMING, Performance GAMING e Arsenal GAMING, e sono, quindi, in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di giocatore. Per rispondere anche alle richieste di designer, creatori di contenuti, utenti di workstation e altri professionisti, MSI ha poi realizzato anche diversi nuovi modelli della Serie PRO.

Z370 GODLIKE GAMING definisce nuovi standard per le mainboard più estreme e rappresenta la proposta perfetta per i giocatori più appassionati che sono alla ricerca del massimo a livello di stile e prestazioni, sia in ambito gaming, sia per l'overclocking.

Caratterizzata da un look davvero sorprendente, non potrà che catturare l'attenzione di tutti i giocatori. Oltre al design accattivante, questa nuova motherboard firmata MSI dispone di una generosa placcatura e dissipatori multistrato con DrMOS PWM a 18 fasi per poter frantumare qualsiasi record nell'ambito dell'overclocking. Per assicurare i più elevati livelli di performance e stabilità nelle più lunghe sessioni di gioco e di overcloking più estremo, Z370 GODLIKE GAMING utilizza componenti Military Class V di elevata qualità ed è dotata di una quantità mai vista di funzionalità esclusive per il gaming e l'overclocking.

Z370 GODLIKE GAMING è la prima motherboard al mondo con funzionalità di wireless extender, essendo equipaggiata con 3 connettori Killer E2500 LAN e un Killer 1535 Wi-Fi AC adapter. Inoltre, potendo dare priorità al traffico dati del gaming rispetto alle altre applicazioni, può assicurare le latenze più basse, consentendo di beneficiare di un importante vantaggio sugli altri dispositivi in rete e garantendo le migliori esperienze LAN e Internet.

Equipaggiata con due processori audio ALC1220 Hi-Fi, ESS AUDIO DAC con amplificatori ESS dedicati, condensatori audio WIMA e un'uscita cuffie 6,35 mm, tutto montato su un PCB separato, Z370 GODLIKE GAMING offre un suono puro e di alta qualità. Consente persino di utilizzare due diverse fonti audio contemporaneamente ed è dotata anche della tecnologia Nahimic 2+ per migliorare ulteriormente l'esperienza sonora.

Per quanto riguarda lo storage, nella confezione è incluso un Xpander-Z M.2 PCI-E e, disponendo di 3 slot Turbo M.2 onboard con tecnologia M.2 Shield v2 e un U.2, Z370 GODLIKE GAMING offre il massimo anche quando si tratta di collegare SSD PCI-Express NVMe.

Z370 GAMING PRO CARBON AC ancora una volta sfoggia un design unico e incredibile, valorizzato dagli elementi in carbonio e dalle infinite possibilità di personalizzazione offerte da MSI Mystic Light. Oltre ad essere progettata per offrire il massimo sul fronte delle personalizzazioni, la nuova Z370 GAMING PRO CARBON AC mette a disposizione numerose funzionalità in grado di assicurare le migliori esperienze di gaming possibili.

Grazie alla nuova App Mystic Light, i gamer possono facilmente scegliere attraverso i loro smartphone, tablet o PC Windows tra 16,8 milioni di colori e 17 diversi effetti e gestire la sincronizzazione con le strip RGB con la massima semplicità. Mystic Light è supportato, inoltre, dai principali brand hardware a livello mondiale, come Corsair, Cooler Master, Kingston e molti altri, rendendo, quindi, le schede madri MSI ideali per la sincronizzazione RGB con tastiere, mouse e cuffie.

La massima velocità nelle fasi di boot e nel caricamento delle applicazioni è assicurata dallo slot MSI Turbo M.2 con tecnologie brevettate M.2 Shield v2, mentre un efficiente sistema di dissipazione del calore consente agli SSD NVMe di operare sempre nelle migliori condizioni senza incorrere nel problema del throttling e dei relativi cali prestazionali.

Basata sul design che ha vinto l'award iF Design 2017, la nuova Z370 TOMAHAWK dimostra alla perfezione come una vera scheda madre per il gaming acquistabile con un budget contenuto può anche essere davvero bella da vedere. E', infatti, dotata di LED RGB posizionati in diverse aree della motherboard e di un originale PCB a tema militare. Oltre a ciò, Z230 TOMAHAWK assicura i più elevati livelli di stabilità e affidabilità grazie anche ai suoi componenti di qualità Military Class.

La nuova motherboard Z370 TOMAHAWK è ricca di numerose funzionalità dedicate ai gamer, tra cui il supporto a Twin Turbo M.2 per connettere dispositivi di storage veloci, l'essere Intel Optane Memory Ready, l'utilizzo di un controller Lighting ASMedia 3142 USB 3.1 Gen2 e la presenza di MSI GAMING LAN Manager powered by Intel®, che assicura la riduzione al minimo delle latenze.

In aggiunta ai modelli sopradescritti, MSI dispone di numerose altre proposte per consentire ad ognuno di trovare la motherboard più adatta alle proprie necessità, tra cui la Z370 GAMING M5 per i più esigenti oppure Z370 KRAIT GAMING, Z370 GAMING PLUS e anche una Mini-ITX con il modello Z370I GAMING PRO CARBON AC

Per chi non ha nel gaming il proprio focus, MSI offre, inoltre, diversi modelli della serie PRO, tra cui la Z370 SLI PLUS e la Z370 PC PRO, ideali per i professionisti che necessitano di stabilità e performance di alto livello.

Oltre a numerosi di modelli di motherboard, a partire da inizio Dicembre MSI renderà disponibile sul mercato italiano anche un nuovo modello di Infinite X, il primo mid-tower al mondo con scheda madre Z370 e CPU Intel Core di i7 di 8° generazione.