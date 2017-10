MSI presenta la nuova GeForce GTX 1080 TI GAMING X TRIO

: MSI annuncia, la sua nuova VGA di fascia alta equipaggiata con tre ventole e con la tecnologia Mystic Light RGB e disponibile da novembre.

Questa nuova scheda video dispone di un design altamente ottimizzato a livello termico ed è realizzata con componentistica in grado di vantare una certificazione di classe Militare per offrire un'esperienza di gaming senza precedenti.

La tecnologia Mystic Light di MSI ti consente di personalizzare gli effetti RGB per dare al PC un look diverso in base alle proprie preferenze. Attraverso il software MSI Mystic Light, è possibile controllare tre zone di LED individualmente e sincronizzare i colori e gli effetti della scheda grafica con quelli della motherboard, delle ventole e delle periferiche, per creare un'atmosfera davvero suggestiva attorno al computer.

MSI è ampiamente conosciuta per la capacità di assicurare eccellenti livelli di efficienza termica. Il design ulteriormente migliorato TRI-FROZR della GTX 1080 Ti GAMING X TRIO utilizza due ventole TORX 2.0 da 10cm e una da 9cm, in grado di generare un consistente flusso d'aria pur assicurando il massimo silenzio. Due SuperPipe da 8mm allontanano poi il calore molto velocemente dai componenti critici della scheda, consentendo un'agevole dissipazione del calore.

Equipaggiata con componenti con certificazione di Classe Militare, MSI GTX 1080 Ti GAMING X TRIO assicura i più elevati livelli di qualità e stabilità. Tutti i componenti sono stati rigorosamente testati secondo gli standard MIL-STD-810G. A garantire le performance più elevate contribuiscono, inoltre, i core Hi-C CAP, Super Ferrite Choke e Solid CAP.

La scheda grafica MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO sarà disponibile nel mese di Novembre.