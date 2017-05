MSI si aggiudica ben cinque COMPUTEX Best Choice Award 2017

annuncia di aver ottenuto ben cinque, i prestigiosi premi che l'organizzazione della seconda manifestazione B2B dedicata al PC computing al mondo assegna ogni anno ai prodotti e alle soluzioni più innovative.

In particolare, il laptop gaming MSI GT83VR TITAN SLI si è distinto tra 300 concorrenti, aggiudicandosi il Golden Award nella categoria Gaming & Entertainment, lo zaino-PC MSI VR ONE ha ricevuto il Best Design Award, mentre il gaming PC desktop MSI Vortex G25VR e il Network Security Gateway MSI X1000 hanno ottenuto un Category Award. Infine, la soluzione per veicoli commerciali MSI Telematics Solution si è meritata lo Special Award della giuria, portando a cinque il bottino di riconoscimenti di quest'anno, ribadendo così il ruolo da protagonista di MSI nei settori del Gaming, degli eSport e delle ultime tecnologie.

Eric Kuo, Vice President of Global Sales & Marketing di MSI, ha commentato: “quest'anno MSI ha superato il suo record storico ottenendo ben cinque Best Choice Award al COMPUTEX! Desideriamo ringraziare la giuria per tutti questi riconoscimenti, che ci onorano e rappresentano per noi un ulteriore sprone sulla strada dell'innovazione e del design, direzione che abbiamo intrapreso da tempo dandoci come obiettivo quello di offrire i migliori prodotti per il gaming ai giocatori di tutto il mondo."

Offrendo supporto a due GPU GeForce GTX 1080 o 1070 in SLI, GT83VR TITAN SLI è sicuramente la piattaforma ideale per tutti i visori VR di ultima generazione presenti sul mercato. Dotato di tastiera meccanica Cherry MX Silver con retroilluminazione Per-Key RGB e SteelSeries Engine 3, il laptop GT83VR TITAN SLI integra ESS Sabre Hi-Fi DAC, speaker Dynaudio, software Nahimic 2+ e offre un'esperienza sonora del tutto immersiva e livelli prestazionali al top nel gaming e con la VR, nonché il pieno supporto al 4K.

VR ONE è lo zaino PC per la VR più sottile e leggero al mondo. Con un peso di appena 3,6 Kg, comodo da indossare e particolarmente ergonomico e stabile, VR One si è aggiudicato il prestigioso Best Design Award. Dotato di uno chassis "corazzato", batterie sostituibili a caldo per assicurare una lunga autonomia e straordinarie doti di mobilità, quest'innovativo zaino PC integra un esclusivo sistema per il raffreddamento in grado di mantenere la temperatura del sistema sempre a livelli ottimali. VR One permette di muoversi e giocare liberamente senza doversi preoccupare dell'assillo dei cavi ed è una piattaforma perfetta sia in ambito gaming sia business.

Il primo dei due prodotti MSI ad aver ottenuto il Category Award è il piccolo e compatto Vortex G25VR, una proposta perfetta sia come come PC al centro della casa digitale sia per il gaming. Dotato delle tecnologie esclusive Hi-Res Audio/ Nahimic 2+/ VR, Vortex G25VR è grado di assicurare un suono avvolgente e le migliori esperienze d'uso con il gaming e la VR. Il secondo prodotto a essersi aggiudicato il Category Award è poi il Network Security Gateway MSI X1000, una proposta dotata di un look particolarmente stiloso e delle migliori tecnologie per la dissipazione del calore che, grazie ai particolari accorgimenti con cui è stato realizzato il suo chassis, può essere montato a parete anche in esterno.

La famiglia di prodotti firmati MSI premiati a Computex 2017 si completa, infine, con una particolare soluzione telematica destinata a veicoli commerciali che, aggiudicandosi uno Special Award della Giuria, ha portato a cinque il numero di riconoscimenti ricevuti dalla Multinazionale.

MSI sarà presente a COMPUTEX 2017 c/o Taipei World Trade Center Nangang Exhibition Hall, 4° piano, stand L0617.