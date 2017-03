MSI si aggiudica il prestigioso Best Windows Laptop di PC Magazine

Come brand leader nel settore gaming,è sempre in prima linea nel realizzare prodotti allo stato dell'arte e dal design innovativo, tra cui notebook davvero potenti e in grado di rispondere al meglio alle richieste dei gamer e del pubblico più esigente.

Ed è proprio grazie a questa indiscussa expertise dell'Azienda, che i notebook gaming MSI hanno vinto per il secondo anno consecutivo il Readers' Choice Award assegnato da PC Magazine, una delle più autorevoli testate americane dedicate al computing.

I lettori della nota rivista, infatti, hanno indicato ancora una volta i laptop firmati MSI come miglior scelta per gli utenti Windows. Il sondaggio si è tenuto nel mese di Gennaio 2017 e i lettori sono stati chiamati a dare le loro preferenze relativamente a numerosi PC desktop e notebook.

Il punteggio ottenuto da MSI come soddisfazione complessiva è il migliore nell'ambito dei portatili Windows. Da segnalare, inoltre, l'elevatissimo punteggio raggiunto da MSI nell'ambito dell'affidabilità riconosciuta ai propri notebook, a ulteriore conferma dell'elevata qualità dei prodotti. Questo risultato dimostra come MSI non sia solo un nome importante tra i giocatori, ma come i propri notebook godano di ampia considerazione tra gli utenti Windows grazie agli elevati livelli di innovazione e affidabilità.

MSI ha in ogni caso sempre un importante focus sulle esigenze dei giocatori, su cui si basa per la progettazione dei propri laptop, curandone ogni aspetto per assicurare sempre il massimo in ogni ambito.

Dal punto di vista delle performance velocistiche, i notebook MSI sono, infatti, in grado di offrire i più elevati livelli, grazie alla presenza di Super RAID 4, 4 PCIe GEN3 SSD, memorie DDR4-2400 e le tecnologie Cooler Boost e Thunderbolt 3, mentre sul piano della grafica, MSI ha integrato i primi pannelli 120Hz, display LCD 4K, Matrix Display e tecnologia True Color.

Per quanto riguarda la sezione audio, gli ultimi laptop MSI sono dotati di Nahimic 2+, Nahimic VR e Hi-Res Audio, mentre Killer DoubleShot Pro e XSplit Gamecaster assicurano la miglior gestione della connessione Internet. Completano la dotazione Dragon Center, una tastoera SteelSeries, SteelSeries Engine 3 e, primi al mondo, anche Cherry MX Speed Sliver Switches.