Muse: l'Intelligenza Artificiale per promuovere il singolo Dig Down

sono grandi appassionati di tecnologia, da sempre. La band diama sperimentare sia durante i live che durante le registrazioni di video ed album le nuove tecnologie, ed a dimostrazione di ciò è arrivato un nuovo annuncio.

Il gruppo rock inglese, infatti, ha annunciato la pubblicazione di una serie di video per promuovere il singolo del nuovo album, in uscita quest’anno, Dig Down.

Il tutto avverrà attraverso l’intelligenza artificiale, che creerà il nuovo video della canzone. Sul sito ufficiale dell’iniziativa, raggiungibile a questo indirizzo, si legge che “il nuovo video dei Muse utilizzerà l’intelligenza artificiale per creare un lyric video per il singolo Dig Down. Utilizzando le più recenti tecniche di machine learning, lo strumento basato sul’IA analizzerà centinaia di ore di filmati in cerca di parole corrispondenti al testo della canzone, e produrrà una libreria di clip video. Queste poi verranno messe insieme utilizzando il testo della canzone, per creare un filmato in cui ogni persona pronuncerà una parola. Il processo verrà ripetuto ogni giorno, ed ogni 24 ore sarà pubblicato un video nuovo”.